Ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka FOTO: Jonas Walzberg Politik Generalkonsulin bangt um Familie und Freunde in der Ukraine Von dpa | 25.02.2022, 07:38 Uhr | Update vor 11 Min.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine machen sich viele Deutsche Sorgen um den Frieden. Die Ukrainer in Deutschland sorgen sich um ihre Angehörigen in der Heimat. Ihre Gebete und Gedanken seien bei ihren Landsleuten, sagte die Generalkonsulin in Hamburg.