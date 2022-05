Zum Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen in Rüstungsvorhaben könnte es bald eine Einigung geben. FOTO: Philipp Schulze/dpa 100-Milliarden-Sondervermögen Geldregen für die Bundeswehr: Einigung noch heute möglich Von dpa | 29.05.2022, 21:12 Uhr

Enorme Summen will die Koalition in die Bundeswehr fließen lassen. Zur Sommerpause soll der Weg für Rüstungsaufträge in großem Stil frei werden. SPD-Chefin Esken rechnet mit einer Einigung noch am Abend.