Wiedersehen in Perth FOTO: Richard Wainwright Corona-Pandemie Australien lässt wieder Touristen einreisen Von dpa | 20.02.2022, 23:17 Uhr | Update vor 5 Std.

Mehr als 700 Tage haben Fernreisende auf diesen Tag gewartet. Down Under ist wieder „Open for Business“ und Attraktionen warten auf internationale Touristen. Der Premier hat eine Botschaft für sie.