Außenministerin Annalena Baerbock ist in die Ostukraine gereist, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Dort traf sie unter anderem den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba (3.v.r), den Gouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow (l) und den Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow (2.v.l). Foto: dpa/Jörg Blank Erstmals in der Ostukraine Geheimer Besuch: Baerbock reist in schwer vom Krieg getroffenes Charkiw Von dpa | 10.01.2023, 16:48 Uhr

In einer geheimen Aktion ist Außenministerin Annalena Baerbock nach Charkiw in die Ostukraine gereist. Dort hat sie unter anderem ein Kinderkrankenhaus und eine Schule besucht. Mit ihrer Reise will sie auch ein Zeichen Richtung Moskau setzen.