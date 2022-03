Aktivistin Luisa Neubauer FOTO: Daniel Reinhardt Politik Gegen Krieg demonstrieren in der Schulzeit Von dpa | 03.03.2022, 18:10 Uhr | Update vor 24 Min.

Der Krieg in der Ukraine bewegt nicht nur Erwachsene. Auch junge Menschen wollen zeigen, dass sie auf der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Die Organisation Fridays For Future hatte für Donnerstag deshalb Proteste organisiert. In Hamburg bekamen einige Schülerinnen und Schüler dafür extra schulfrei.