Ukraine-Konflikt - Flüchtlinge am Hauptbahnhof FOTO: Jörg Carstensen Ukraine-Krieg Geflüchtete: NRW-Flüchtlingsminister fordert „Masterplan“ Von dpa | 21.03.2022, 09:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) fordert einen „Masterplan“ zur Bereitstellung von einer Million Unterkunftsplätzen für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Stamp sagte am Montag im Deutschlandfunk, dass zwar niemand sagen könne, auf welche Größenordnung man sich einstellen müsse. Aus seiner Sicht wäre es aber „fahrlässig, das jetzt laufen zu lassen“. Deswegen brauche man „zunächst mal einen Plan, dass wir eine Million Betten so schnell wie möglich generieren können, damit wir für den Fall, dass es dazu kommt, auch tatsächlich Unterkunft bieten können“.