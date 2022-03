Christian Pegel FOTO: Jens Büttner Gedenken Gedenktag für Terror-Opfer: Trauerbeflaggung im Nordosten Von dpa | 10.03.2022, 14:10 Uhr | Update vor 23 Min.

Anlässlich des erstmals stattfindenden nationalen Gedenktags für die Opfer von Terrorismus am Freitag hat Innenminister Christian Pegel (SPD) im ganzen Land Trauerbeflaggung angeordnet. „An diesem Tag erinnern wir uns alle an die Opfer von terroristischer Gewalt, aber denken auch mit all unserem Mitgefühl an die Angehörigen“, sagte der Politiker am Donnerstag in Schwerin. Gegen Terrorismus und Extremismus vorzugehen sei eine der wichtigsten Aufgaben der Landesregierung.