Anlässlich des nationalen Gedenktags für die Opfer von Terrorismus und vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hat Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, nicht von ihrer friedliebenden Grundeinstellung abzurücken. „Wir, die Frieden suchenden Menschen, sind weiterhin deutlich in der Mehrheit. Dieser Gedenktag zeigt, dass wir gemeinsam gegen Aggressoren, Extremisten und Terroristen auftreten“, so die Ministerin am Freitag in Schwerin. Sie erinnerte dabei an die Anschläge in Berlin, Hanau und Halle.