Bildungsministerin Gebauer sieht digitale Aufholjagd in „vollem Gang„ Von dpa | 31.03.2022, 18:33 Uhr

Die digitale Aufholjagd der Schulen in NRW ist nach Worten von Bildungsministerin Yvonne Gebauer in „vollem Gang“. Allerdings sei die Digitalisierung der Schullandschaft ein Dauerlauf, betonte die FDP-Politikerin am Donnerstag in Düsseldorf. Stand Ende 28. Februar 2022 hatten die Schulträger allein aus dem Infrastrukturpaket „Digitalpakt Schule“ des Bundes rund 94 Prozent - 894 Millionen Euro - der ihnen insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel beantragt.