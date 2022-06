Wirtschaftsminister Robert Habeck drängt will zusätzliche Maßnahmen für weniger Gasverbrauch. FOTO: Jan Woitas Habeck setzt auf Energiesparen Gas aus Russland: Auf das Schlimmste vorbereitet sein Meinung – Uwe Westdörp | 19.06.2022, 15:56 Uhr

Neben dem heißen Krieg in der Ukraine tobt ein Wirtschaftskrieg, der auch den Menschen in Deutschland immer mehr Opfer abverlangt, siehe die Inflation. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf noch Schlimmeres einzustellen.