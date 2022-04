Corona-Impfung FOTO: Sebastian Willnow Pandemie Gängige Schutzimpfungen für Flüchtlinge in Impfzentren Von dpa | 11.04.2022, 23:00 Uhr | Update vor 14 Min.

Der Auftrag der staatlichen Corona-Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern wird erweitert. Sie sollen künftig neben den Corona-Immunisierungen auch andere Schutzimpfungen vor allem für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin ankündigte. Als Beispiele nannte sie Impfungen gegen Masern, Röteln, Diphterie und Keuchhusten. Auch andere Schutzbedürftige könnten das Angebot nutzen. Wen genau sie dazu zählt, führte Drese nicht näher aus.