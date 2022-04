Bei den Herren reicht es für die Teams aus der Region derzeit nur zur Bezirksliga. Mit Quitt Ankum, TuS Bersenbrück und dem SC Rieste kommen gleich drei Mannschaften aus der Samtgemeinde Bersenbrück. Durch Aufsteiger Quakenbrücker SC, bei dem Peplau-Nachfolger Stefan Brand als Coach mittlerweile bereits seinen Abschied genommen hat, die „Löwen“ aus Merzen sowie SW Kalkriese kommt es fast an jedem Spieltag zu interessanten Derbys. Natürlich waren diese Mannschaften auch beim großen Hallenspektakel, dem Turnier um den Fortuna-Cup, mit von der Partie.

In der Landesliga kämpfen die A-Junioren des TuS Bersenbrück um den Klassenerhalt, währenddessen peilen aber die B-Junioren aus Ankum in der Bezirksliga den Aufstieg an. In der Niedersachsenliga der B-Juniorinnen bescheren die beiden ersten Ränge einen Platz in der Bundesliga, die zur kommenden Saison eingeführt werden soll. Die DJK Schlichthorst liegt dort momentan auf Rang vier.