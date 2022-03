Jüdische Gemeinden FOTO: Sebastian Kahnert Russische Invasion Für jüdische Gemeinden ist der Ukraine-Krieg sehr nah Von dpa | 06.03.2022, 04:36 Uhr | Update vor 17 Min.

Für die Menschen in Deutschland, die Freunde und Verwandte in der Ukraine haben, hat der Krieg in dem Land eine ganz unmittelbare Nähe. Das gilt auch besonders für die jüdischen Gemeinden hierzulande.