FDP-Sprecher Peter Blechschmidt bestätigte die Doublette auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Die von den Liberalen für die Produktion beauftragte Hamburger Agentur Reinsclassen habe für den Werbefilm «frei zugängliches Material» eingekauft. Im Netz bieten verschiedene Anbieter den 15-Sekunden-Clip «Family With Two Kids Cycling In The Park» an - in höchster HD-Auflösung etwa für 170 US-Dollar.

So nutzte eine finnische Medienagentur die Familienszene ebenfalls einmal für einen potenziellen Werbespot für Quark. Im Internet verbreitete sich der FDP-Fehlgriff umgehend. Tausendfach wurden am Dienstag Berichte und Fotos bei Facebook und Twitter verlinkt - Tenor: «Was haben FDP, NPD und Quark gemeinsam? Das Familienbild.»

Die FDP habe keinen Hinweis gehabt, dass auch die NPD dieses Filmmaterial genutzt habe. «Die entsprechende Passage wird nun herausgenommen und durch eine andere Szene ersetzt», sagte Blechschmidt. Offen ist, ob die Partei bei der Überarbeitung auch eine aufmüpfige Fliege aus dem Wahlspot tilgt, der in einer Mainzer Bäckerei gedreht wurde. Von Brüderle unbemerkt dreht sie zunächst eine Runde über der Butterstulle, ehe sie die Kaffeetasse des Spitzenkandidaten erkundet.