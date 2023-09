Bierzelt-Auftritt in Bayern „Nicht Kreuzberg ist Deutschland“: Empörung über Merz-Aussage vom Gillamoos Von dpa | 05.09.2023, 18:44 Uhr Friedrich Merz auf dem Volksfest Gillamoos in Bayern: Der CDU-Chef nahm den Berliner Stadtteil Kreuzberg ins Visier. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down

Beim Bierzelt-Auftritt auf dem Volksfest Gillamoos in Bayern zieht CDU-Chef Friedrich Merz über den Berliner Stadtteil Kreuzberg her. Seine Aussage sorgt für Empörung in der Hauptstadt.