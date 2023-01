Macrons Ansprache vor französischer Armee Foto: Bob Edme/Pool AP/dpa up-down up-down Rüstung Frankreich will Militärausgaben auf 400 Milliarden erhöhen Von dpa | 20.01.2023, 15:00 Uhr

Emmanuel Macron will die Ausgaben für die Verteidigung deutlich aufstocken. Neben Investitionen in der Abwehr von Cyberattacken spricht er auch die nukleare Abschreckung an.