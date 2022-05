dpatopbilder - Bei der Bundeswehr-Übung «Schneller Adler» sichern Mitglieder der Division Schnelle Kräfte das Areal. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Militär Fortsetzung der Rettungsübung „Schneller Adler“ Von dpa | 08.05.2022, 02:35 Uhr

Die großangelegte militärische Rettungsübung „Schneller Adler“ mit Soldaten aus Deutschland und den Niederlanden wird am Sonntag in Putgarten auf Rügen fortgesetzt. Dann gilt es, Menschen von einer Luftwaffenbasis zu retten, die bedroht wird. In den vergangenen Tagen war bereits die Evakuierung per Flugzeug in Barth und von See her in Sassnitz geübt worden. Noch bis Montag sind bei der Übung insgesamt rund 2000 Menschen, darunter 1200 Soldaten, unterwegs, um sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten.