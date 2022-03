Robert Habeck FOTO: Markus Scholz Energiesicherheit Flüssiggas und mehr Windkraft: Habeck in Schleswig-Holstein Von dpa | 11.03.2022, 18:38 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Energiepolitik ziehen der Norden und der Bund an einem Strang. Bundesminister Habeck lobt den Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Land bahnt sich ein milliardenschweres Wasserstoffprojekt an.