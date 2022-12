Lesbos Foto: Cihan Acar/dpa up-down up-down Migration Flüchtlingsboot mit Kind auf Felsen von Lesbos zerschellt Von dpa | 18.12.2022, 12:58 Uhr

Tragödie an der Küste der griechischen Insel Lesbos: Ein Boot mit 35 Migranten an Bord zerschellt an Felsen. Ein Kleinkind kommt zu Tode - das Baby wurde von den Wellen auf die Felsen gedrückt und starb.