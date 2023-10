Flucht und Asyl Flüchtlinge beziehen umstrittenes Containerdorf in Upahl in MV Von Michael Schmidt | 04.10.2023, 15:44 Uhr Container statt Turnhalle: In Upahl haben Flüchtlinge ihre Unterkünfte bezogen. Sie werden vom DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg betreut. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Nach monatelangen Protesten ist das Containerdorf in Upahl in Mecklenburg-Vorpommern für Flüchtlinge eröffnet worden. Auch in Warin bezogen Asylbewerber ihre Quartiere. Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann fordert derweil eine signifikante Begrenzung, Steuerung und Regulierung der Migration.