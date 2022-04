Ukrainische Pässe FOTO: Matthias Bein Ukraine-Krieg Flüchtlingszustrom nach Hamburg weiter rückläufig Von dpa | 21.04.2022, 11:22 Uhr

Der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg ist weiter rückläufig. Derzeit kämen im Schnitt rund 200 Schutzsuchende pro Tag in der Stadt an, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bis einschließlich Mittwoch seien insgesamt 19.664 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden.