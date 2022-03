Ukraine-Konflikt - Ankunft Flüchtlinge im Hauptbahnhof Hamburg FOTO: Marcus Brandt Ukraine-Krieg Flüchtlingszustrom auf vergleichsweise niedrigem Niveau Von dpa | 25.03.2022, 21:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg hält an - wenn auch im Vergleich zur vergangenen Woche auf deutlich niedrigerem Niveau. Am Donnerstag seien 470 Schutzsuchende in der Hansestadt angekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das waren ebenso viele wie am Mittwoch. In der vergangenen Woche waren täglich etwa 1000 Kriegsflüchtlinge in der Hansestadt angekommen. Insgesamt habe man bisher 16.500 Ankünfte gezählt. Weitere 2700 Menschen seien auf andere Bundesländer verteilt worden, sagte der Sprecher.