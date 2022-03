Person mit ukrainischem Pass FOTO: JAMES ARTHUR GEKIERE Flucht Flüchtlingsregistrierung erweist sich als Flaschenhals Von dpa | 15.03.2022, 15:18 Uhr | Update vor 2 Std.

Angesichts des weiter starken Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge erweist sich die Registrierung der Menschen in Hamburg weiterhin als Flaschenhals. „Nach wie vor schaffen wir es nicht, die Ankünfte, die an einem Tag kommen, auch an dem Tag zu registrieren“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag.