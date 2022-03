Aufbau Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine FOTO: Lino Mirgeler Hannover Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Messehalle unter Von dpa | 08.03.2022, 19:49 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Messehalle in Hannover sind die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in einem Zeltdorf untergekommen. Am späten Dienstagnachmittag kam ein erster Reisebus mit mehreren Dutzend Menschen auf dem Messegelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt an. „Heute werden uns wohl die ersten 400, 500 Personen erreichen“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor Ort. „Wir sind vorbereitet und hoffen, dass wir den Menschen hier entsprechend einen Platz bieten können, wo sie zur Ruhe kommen können.“ Weitere Busse wurden für den Dienstagabend erwartet.