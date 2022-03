Menschen bei dem Versuch, aus der ukrainischen Stadt Mariupol zu fliehen. Im Falle der Ärztin Hanna Kotelnykowa war die Flucht erfolgreich. FOTO: IMAGO/Valentin Sprinchak Zerschossene Autos am Wegesrand Flucht aus Mariupol: Ukrainische Ärztin erzählt, wie der Krieg in ihre Stadt kam Von Markus Pöhlking | 22.03.2022, 18:33 Uhr

Seit Tagen belagern russische Truppen die ukrainische Hafenstadt Mariupol. Die Lage dort ist katastrophal. Eine Ärztin wagt die Flucht und schafft es durch die russischen Linien. Wie kam der Krieg in ihre Stadt - und was richtet er dort an?