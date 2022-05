ARCHIV - Finnlands Präsident Sauli Niinistö hat sich für eine Nato-Mitgliedschaft seines Landes ausgesprochen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Verteidigungsbündnis Finnlands Führung für „unverzüglichen“ Nato-Beitritt Von dpa | 12.05.2022, 22:06 Uhr

Die direkte Grenze zwischen Russland und Nato-Territorium wird vermutlich bereits in einigen Monaten um 1340 Kilometer länger werden. In Moskau kommt diese Aussicht gar nicht gut an.