Protest FOTO: Jair Cabrera Torres Demonstrationen Feuer und Randale bei Frauentags-Protesten in Mexiko Von dpa | 09.03.2022, 11:54 Uhr | Update vor 22 Min.

Bei Protesten am Internationalen Frauentag in Mexiko wurde der Eingang zum Regierungspalast in Monterrey in Brand gesetzt. Die Demonstrantinnen ruft die Politik, Frauen besser zu schützen.