Autowrack Foto: Ilia Yefimovich/dpa up-down up-down Nahost Festnahmen nach Siedler-Ausschreitungen gegen Palästinenser Von dpa | 23.06.2023, 18:45 Uhr

Nach einem Anschlag auf Israelis griffen Siedler massiv unbeteiligte Palästinenser und ihren Besitz an. Das will die israelische Armee nicht dulden. Ein Minister stellt sich dagegen ganz klar an die Seite der Siedler.