Corona und Schule FOTO: Guido Kirchner Politik Ferienende: Noch zwei Wochen Maskenpflicht im Unterricht Von dpa | 18.02.2022, 14:47 Uhr | Update vor 10 Std.

Mit dem Ende der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern am Montag werden die letzten Tage für die Maskenpflicht im Schulunterricht eingeläutet. Schülerinnen und Schüler müssen vom 7. März an in den Klassenzimmern keinen Mund- und Nasenschutz gegen das Coronavirus mehr tragen - bis dahin gelten jedoch noch die bereits bekannten verschärften Schutzmaßnahmen. Auf den Gängen und in den Pausen sind Masken über den 7. März hinaus Pflicht.