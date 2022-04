Kirsten Fehrs FOTO: Georg Wendt Kirche Fehrs: Waffenlieferungen könnten das kleinere Übel sein Von dpa | 15.04.2022, 08:44 Uhr | Update vor 20 Min.

In mehr als 40 Jahren hat sich die evangelische Kirche in Deutschland immer stärker zum Pazifismus bekannt. Der russische Angriff auf die Ukraine stellt alte Gewissheiten in Frage. Die Hamburger Bischöfin Fehrs hat daher eine ungewöhnliche Osterbotschaft.