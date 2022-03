Stefan Birkner (FDP) FOTO: Julian Stratenschulte Landtag FDP will zurück in die Landesregierung Von dpa | 21.03.2022, 13:31 Uhr | Update vor 35 Min.

Die FDP strebt nach der Landtagswahl im Herbst eine Regierungsbeteiligung in Niedersachsen an. Ob die Liberalen dabei eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen oder ein Jamaika-Bündnis mit CDU und Grünen bevorzugen, ließ FDP-Landeschef Stefan Birkner am Montag in Hannover offen. „Beide Varianten sind für uns denkbar, und es gibt keine Präferenz in dem Sinne. Wir treten als eigenständige politische Kraft an. Die Ampel in Berlin ist insofern kein Fingerzeig.“ Das Ziel sei ein zweistelliges Prozentergebnis.