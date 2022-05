Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, spricht. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder NRW-Landtagswahlen FDP-Vize Vogel: „Das ist eine schwere Niederlage“ Von dpa | 15.05.2022, 19:22 Uhr

FDP-Bundesvize Johannes Vogel hat sich enttäuscht von dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt. „Das ist eine schwere Niederlage, und das schmerzt“, sagte Vogel am Sonntag in der ARD. „Da muss man einfach anerkennen, dass das kein guter Abend für uns ist.“