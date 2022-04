ARCHIV - Grünen-Landesvorsitzende Ole Krüger. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Landtag FDP und Grüne erneuern Kritik an Schwesig Von dpa | 28.04.2022, 18:28 Uhr

FDP und Grüne in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich durch eine Meinungsumfrage in ihrer Kritik am Agieren von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Debatte um Nord Stream 2 bestätigt. „Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Bürger kein Vertrauen in die Arbeit von Rot-Rot hat. Der Ruf Mecklenburg-Vorpommerns ist bereits stark beschädigt“, konstatierte FDP-Landeschef René Domke.