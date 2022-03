Stefan Birkner FOTO: Julian Stratenschulte Landespolitik FDP peilt zweistelliges Ergebnis bei der Landtagswahl an Von dpa | 26.03.2022, 12:19 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei der Landtagswahl im Oktober peilt Niedersachsens FDP ein zweistelliges Ergebnis an. Das sagte Landeschef Stefan Birkner am Samstag beim Landesparteitag in Hildesheim. Birkner bekräftigte, dass eine neue Landesregierung nicht abseits der Liberalen gebildet werden könne. Bei der Landtagswahl 2017 erzielte die FDP 7,5 Prozent.