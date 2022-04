Joachim Stamp FOTO: Roland Weihrauch Landespolitik FDP-Landeschef: Ukraine-Krieg aus Wahlkampf heraushalten Von dpa | 02.04.2022, 13:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Der nordrhein-westfälische FDP-Parteichef Joachim Stamp hat an alle Parteien appelliert, den Ukraine-Krieg aus dem Landtagswahlkampf herauszuhalten. Auch kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai solle niemand der Versuchung erliegen, „damit politische Geländegewinne zu erzielen“, warnte der stellvertretende Ministerpräsident am Samstag bei einem FDP-Landesparteitag in Duisburg. „Das Thema ist zu ernst.“