Nach dem Amoklauf in Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Bundesregierung FDP in Debatte über Waffengesetz nach Amoktat zurückhaltend Von dpa | 14.03.2023, 02:21 Uhr

Muss das Waffenrecht in Deutschland verschärft werden? Ja, finden Ampel-Politikerinnen von SPD und Grünen. Der Koalitionspartner FDP ist in der Frage allerdings nicht so eindeutig.