Christopher Vogt FOTO: Axel Heimken Politik FDP-Fraktionschef Vogt: Maskenpflicht bleibt vorerst Von dpa | 22.02.2022, 13:14 Uhr | Update vor 8 Std.

Die Maskenpflicht wird nach Ansicht von FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen in einigen Bereichen vorübergehend bestehen bleiben. Neben den Schulen denke er an den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel, sagte Vogt am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. In den Schulen soll die Maskenpflicht spätestens zu den Osterferien enden. In den anderen Bereichen sei es denkbar, dass das zwei Wochen nach dem 20. März geschehe, der bisher für weitgehende Lockerungen angepeilt wird.