FDP-Fraktion fordert Auflösung der Klimastiftung MV Von dpa | 22.02.2022, 17:20 Uhr

Nach der russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt hat die oppositionelle FDP eine Sondersitzung des Landtags in Schwerin noch in dieser Woche gefordert - und eine Auflösung der von Nord Stream finanzierten Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründung der Stiftung war im Januar 2021 vom Landtag in einer Sondersitzung beschlossen worden.