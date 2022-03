Stefan Birkner (FDP) FOTO: Ole Spata Landespolitik FDP: Birkner als Spitzenkandidat zur Landtagswahl gewählt Von dpa | 27.03.2022, 11:45 Uhr | Update vor 35 Min.

Landeschef Stefan Birkner ist der FDP-Spitzenkandidat zur niedersächsischen Landtagswahl im Herbst. Birkner wurde bei einer Landesvertreterversammlung am heutigen Sonntag in Hildesheim mit 95,6 Prozent auf Listenplatz eins gewählt. Er erhielt nach Parteiangaben 281 Stimmen, 11 Parteimitglieder stimmten gegen ihn und 2 enthielten sich. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der 48-Jährige war bereits bei der vergangenen Landtagswahl Spitzenkandidat der Liberalen. Am Sonntag sollen weitere Listenplätze gewählt werden.