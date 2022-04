Schule FOTO: Marijan Murat Bildung Fast alle Fünftklässler können Wunschschule besuchen Von dpa | 18.04.2022, 10:37 Uhr | Update vor 57 Min.

Fast alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg können nach dem Ende der Grundschule in diesem Sommer auf ihre Wunschschule wechseln. Das betreffe gut 95 Prozent der 14 641 künftigen Fünftklässler, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Schon seit Jahren liege diese Quote deutlich über 90 Prozent.