Wegen eines erfundenen Lebenslaufes muss sich der US-Abgeordnete George Santos laut einem Medienbericht vor einem New Yorker Gericht verantworten. Archivfoto: dpa/XinHua/Aaron Schwartz Laut Medienbericht Affäre um falschen Lebenslauf: Anklage gegen US-Abgeordneten George Santos Von dpa | 10.05.2023, 11:42 Uhr

Die Affäre um einen erfundenen Lebenslauf hat für den US-Abgeordneten George Santos offenbar ein juristisches Nachspiel. Laut einem Medienbericht soll der 34-Jährige noch am Mittwoch vor einem Gericht in New York erscheinen.