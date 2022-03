Flucht FOTO: Christophe Gateau Flucht vor russischer Invasion Faeser besucht Ukraine-Grenze - Lob für polnische Regierung Von dpa | 10.03.2022, 17:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Bislang sind mehr als zwei Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Ein Gros von ihnen in das Nachbarland Polen. Doch die Verteilung in den europäischen Ländern könnte sich noch ändern.