Im Interview mit unserer Redaktion sagte Stark-Watzinger: „Wir müssen deutlich machen, dass eine Ausbildung einem Studium als Karrierestart in nichts nachsteht.“ Junge Menschen hätten heute „einen starken Fokus auf ein Studium“. „Der Fachkräftemangel beschäftigt Unternehmen mittlerweile mindestens so sehr wie Lieferkettenprobleme. In dem Zusammenhang muss man zeigen, dass beide Wege gleichwertig sind“, sagte Stark-Watzinger. Mit einer Exzellenzinitiative will sie der beruflichen Bildung „neuen Schub geben“. Außerdem sollen Auszubildende verstärkt Lernerfahrungen im Ausland sammeln und sich austauschen können.

