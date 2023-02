Scholz besucht in Indien die Tech-Metropole Bengaluru und wirbt dabei um Arbeitskräfte für Deutschland. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Vereinfachte Visa-Erteilung geplant Fachkräfte aus Indien: Scholz will Zuwanderung ausbauen Von dpa | 26.02.2023, 15:42 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt auf seiner Indien-Reise für Arbeitsplätze in Deutschland: Indische IT-Fachkräfte sollen schneller und einfacher als bisher an Jobs in der Bundesrepublik kommen. Der Bedarf sei groß.