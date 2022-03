Ukrainische Flüchtlinge in der Hansemesse Rostock FOTO: Bernd Wüstneck Flüchtlingsrat Experten: Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge unzureichend Von dpa | 28.03.2022, 14:25 Uhr | Update vor 37 Min.

Für traumatisierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gibt es nach Einschätzung des Landesflüchtlingsrates in Mecklenburg-Vorpommern keine ausreichende psychosoziale Betreuung. Landesweit gebe es derzeit nur zwei funktionierende und mit hauptamtlichen Kräften ausgestattete Psychosoziale Zentren in Greifswald und Rostock, erklärte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz, am Montag.