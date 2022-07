ARCHIV - Der damalige Regierungssprecher Steffen Seibert im Juni 2021 bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Diplomatie Ex-Regierungssprecher Seibert neuer Botschafter in Israel Von dpa | 12.07.2022, 00:12 Uhr

Für Steffen Seibert geht es nach Tel Aviv: In seiner neuen Rolle wendet sich der frischgebackene Diplomat per Twitter an die israelische Bevölkerung - auf hebräisch.