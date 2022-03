Früherer Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) FOTO: Bernd Wüstneck Personalien Ex-Rechnungshof-Chef soll Brodkorb bei Uni-Medizin ablösen Von dpa | 07.03.2022, 22:04 Uhr | Update vor 13 Min.

An der Spitze des Aufsichtsrates der Universitätsmedizin-Einrichtungen in Rostock und Greifswald zeichnet sich ein überraschender Wechsel ab. Der frühere Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) soll die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden nicht weiter ausüben. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) kündigte am Montagabend überraschend für Dienstagvormittag eine Pressekonferenz an, in der Brodkorbs Nachfolger vorgestellt werden soll.