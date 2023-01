Brasilians Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Foto: dpa/AP up-down up-down Kein Auslieferungsgesuch eingegangen Brasilianischer Ex-Präsident Bolsonaro aus Krankenhaus in Florida entlassen Von dpa | 09.01.2023, 21:20 Uhr

Kurz nach den Krawallen in der brasilianischen Hauptstadt wurde der ehemalige Präsident Bolsonaro in den USA in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile ist er wieder entlassen worden.