ARCHIV - Gerhart Baum, Bundesminister a. D. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Britta Pedersen Landtagswahl Ex-Innenminister: FDP hat abwegiges Freiheitsverständnis Von dpa | 19.05.2022, 01:17 Uhr

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) sieht im Lockerungskurs der Liberalen in der Corona-Pandemie einen der Gründe für das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Von Anfang an sei die FDP die „Lockerungspartei“ gewesen, schrieb der 89 Jahre alte Politiker in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag). Diese Haltung habe die FDP auf die Spitze getrieben und den Eindruck erweckt, sie nehme die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Das habe Wählerstimmen gekostet - „vor allem bei den Älteren“.