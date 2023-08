Innere Sicherheit Ex-BND-Chefs fordern mehr Befugnisse für Nachrichtendienste Von dpa | 06.08.2023, 06:41 Uhr | Update vor 17 Min. Bundesnachrichtendienst (BND) Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down

August Hanning und Gerhard Schindler fordern eine „Veränderung der gesamten Sicherheitsarchitektur“ in der Bundesrepublik. Vorbilder sehen sie in den USA und in Großbritannien.